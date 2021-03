Ultimi giorni per partecipare al Questionario “2021 tra Laghi e Monti”

Domenica 28 febbraio si chiudono i termini per la compilazione del Questionario “2021 tra Laghi e Monti” aperto a Imprese e Enti locali.

Il questionario rappresenta la prima azione condotta dal Gal Laghi e Monti per censire gli attuali fabbisogni del territorio e i risultati raccolti diventeranno la base sulla quale verranno costruiti i prossimi bandi. A seguito dell’emergenza COVID19 l'Unione Europea ha infatti stanziato sul Fondo Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale importanti risorse per il biennio 2021-2023, circa 2.000.000 di euro da impiegare riattivando una o più operazioni del Piano di Sviluppo Locale attuate in questi anni.

La compilazione richiede pochi minuti, ma può significare molto per poter al meglio indirizzare le risorse per lo sviluppo rurale che saranno messe a disposizione nel prossimo futuro.

Chi non avesse ancora risposto al questionario può farlo accedendo al seguente link: https://www.gallaghiemonti.it/questionario2021