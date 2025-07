Saldi estivi, al via nel weekend anche nel Vco e nel Novarese: attese le prime occasioni nei negozi di vicinato

Scatteranno sabato 5 luglio i tanto attesi saldi estivi 2025, anche nelle province del Verbano Cusio Ossola e di Novara. Un appuntamento che ogni anno rappresenta un momento fondamentale per rilanciare i consumi, attirare clienti nei negozi di vicinato e recuperare, almeno in parte, le vendite frenate delle settimane primaverili.



La data, fissata su base nazionale, è stata confermata anche dalla Regione Piemonte, che ha stabilito una durata massima di otto settimane: gli sconti proseguiranno quindi fino a sabato 30 agosto. A Domodossola, Verbania, Omegna, così come a Novara, Borgomanero e Arona, i commercianti si stanno preparando con vetrine rinnovate e promozioni mirate. Abbigliamento, calzature, articoli sportivi ed estivi saranno al centro dell’attenzione: secondo le prime stime, i prodotti più richiesti saranno costumi da bagno, T-shirt, pantaloni leggeri e scarpe, con un’attenzione particolare alle fasce di prezzo medio.



“Ci aspettiamo un buon afflusso già dal primo weekend – spiegano alcuni negozianti del centro di Novara –. Dopo una primavera difficile per via del meteo e del calo generale dei consumi, i saldi rappresentano un’opportunità importante per rimettere in moto le vendite”.



Come previsto dalla normativa, nei 30 giorni precedenti (quindi a partire dal 5 giugno) è stato vietato applicare promozioni sugli stessi articoli che ora vanno in saldo, per garantire trasparenza e correttezza verso i consumatori. Durante il periodo di sconti, ogni prodotto in saldo dovrà indicare chiaramente il prezzo originario, la percentuale di sconto e il prezzo finale. Secondo una recente indagine di Confesercenti, ogni consumatore spenderà in media circa 140 euro, un dato in lieve crescita rispetto all’anno scorso. Nelle nostre zone, il totale stimato delle vendite potrebbe superare i 10 milioni di euro, un dato che fa ben sperare le associazioni di categoria.



Ma a minacciare la ripresa ci sono le offerte online e i “pre-saldi” mascherati delle grandi catene, che spesso anticipano la stagione con promozioni riservate ai clienti registrati. “Non possiamo competere con certi colossi – sottolineano alcuni esercenti del Vco – ma puntiamo su fiducia, qualità e servizio”.

I saldi saranno anche l’occasione per rilanciare il centro commerciale naturale di molte località: a Verbania Intra, a Domodossola, così come nel centro di Borgomanero e lungo corso Cavour a Novara, si prevede un incremento del flusso pedonale, complici anche gli eventi estivi in calendario nei vari comuni.