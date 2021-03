Creme viso anti-age: i migliori prodotti La Roche-Posay

Con l’avanzare dell’età la pelle del viso appare sempre più segnata da rughe ed imperfezioni, che in molti considerano conseguenze inevitabili dell’invecchiamento. Questo è vero, perché più passa il tempo più rallenta la produzione di collagene, dunque la cute perde la sua naturale elasticità e compaiono le prime rughe, che diventano man mano più profonde. Bisogna però ricordare che al giorno d’oggi è possibile prevenire e trattare questi inestetismi con prodotti specifici, che stimolano la produzione di collagene ed attenuano le imperfezioni tipiche delle pelli mature.

La Roche-Posay, azienda ormai leader nel settore della dermocosmesi, ha sviluppato diverse linee specifiche ad azione anti-età, in grado di contrastare i segni del tempo e rinnovare la pelle, rendendola più levigata, compatta, rimpolpata. Parliamo di un marchio che non ha bisogno di grandi presentazioni perché ormai famosissimo: un punto di riferimento nel settore della dermocosmesi. Questa azienda è da decenni impegnata nella realizzazione di formulazioni uniche, ricche di ingredienti ad alta tollerabilità la cui efficacia è dimostrata da numerosi studi clinici.

Le linee anti-età di La Roche-Posay

I prodotti cosmetici La Roche-Posay si trovano solo nelle migliori farmacie e in alcuni portali online autorizzati come FarmaciaUno, che propone spesso offerte molto interessanti. Vediamo però più da vicino quali sono le linee specifiche sviluppate da questo brand per le pelli mature.

Hyalu B5: la linea di trattamenti anti-rughe per pelli sensibili

Hyalu B5 è la nuova linea di trattamenti anti-rughe sviluppata da La Roche-Posay per rispondere alle esigenze di coloro che hanno la cute particolarmente sensibile. Dal siero concentrato al contorno occhi, questi prodotti contengono acido ialuronico a doppio peso molecolare, per rimpolpare, tonificare ed idratare la pelle sia un superficie che in profondità. Sono inoltre arricchiti con Vitamina B5, nota per le sue proprietà lenitive e riparatrici e quindi perfetta per favorire la rigenerazione cutanea.

Redermic: la linea di trattamenti anti-età intensivi

La linea Redermic di La Roche-Posay comprende trattamenti intensivi per contrastare i segni tipici dell’invecchiamento cutaneo come rughe, perdita di tonicità ed uniformità dell’incarnato. Le proprietà rimpolpanti dell’acido ialuronico sono associate ad altri attivi specifici, selezionati in base alle esigenze delle varie tipologie di pelle. Dal siero concentrato al contorno occhi, gli effetti sono evidenti sin dalle prime applicazioni ed il viso appare più giovane, fresco e riposato.

Substiane: la linea di creme anti-età per pelli mature

La linea Substiane di La Roche-Posay si compone di creme per il viso in grado di contrastare la secchezza cutanea, la perdita di sostanza ed il rilassamento dei tratti. Disponibili in differenti versioni da scegliere in base al livello di secchezza della cute, questi trattamenti contengono un complesso rigenerante esclusivo in grado di riattivare le cellule di sostegno dei tessuti. La pelle appare visibilmente più tonica, idratata e giovane.

Retinol: la linea di trattamenti per le rughe profonde del viso

La linea Retinol di La Roche-Posay è invece studiata appositamente per ridurre le rughe più profonde e levigare la grana della pelle. La formula, ad alta tollerabilità, combina retinolo puro a retinolo a rilascio graduale per garantire risultati evidenti sin dalle prime applicazioni contro rughe e macchie cutanee dovute all’età. Questi trattamenti sono adatti anche per le pelli più sensibili.

Pure Vitamin C10: il siero per prevenire la comparsa delle rughe

Per le pelli ancora piuttosto giovani che iniziano a presentare i primi segni dell’età, La Roche-Posay ha sviluppato lo speciale Siero Pure Vitamin C10. Arricchito con neurosensine dalle proprietà lenitive ed acido salicilico, questo trattamento rende la pelle luminosa ed idratata grazie alla presenza della Vitamina C dalle note proprietà antiossidanti. La soluzione ideale per prevenire la comparsa delle rughe e mantenere un viso sempre giovane, radioso e riposato.