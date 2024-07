Spaccio, arrestato 32enne ossolano

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Domodossola, durante la consueta attività di controllo del territorio, hanno arrestato un trentaduenne, residente in Ossola, per spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attrarre l’attenzione dei militari è stata una manovra anomala effettuata dal conducente di un’autovettura che precedeva la pattuglia lungo la strada provinciale che da Villadossola porta a Domodossola.

Da qui è nato un controllo al mezzo e ai tre occupanti che fin da subito si mostravano insofferenti alla situazione. In particolare uno dei passeggeri era già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti e proprio sulla sua persona i militari hanno rivenuto circa 35 grammi tra hashish e marijuana.Visto l’esito della perquisizione su strada i carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche presso l’abitazione del giovane dove sono stati rinvenuti ulteriori 30 gr di hashish e marijuana, insieme a materiale necessario per la preparazione e il confezionamento delle dosi e circa 300,00 euro in contanti.

Visti i precedenti specifici dell’ossolano e dello stupefacente sequestrato, che insieme al resto del materiale hanno supportato l’ipotesi della finalità di spaccio, lo stesso è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e su disposizione del magistrato di turno tradotto nel carcere di Verbania a disposizione dell’autorità giudiziaria.