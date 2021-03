L'associazione culturale Ambarabart organizza un ciclo di quattro incontri, via web, dal titolo "Gita fuori Porta: 4 montagne 1000 meraviglie”. Martina Franzini, ideatrice della rassegna e frequentatrice nonché studiosa e appassionata di Macugnaga, nel primo incontro presenterà: “Il Monte Rosa, il custode di Milano”.

Lei aggiunge: «Il Monte Rosa è la catena montuosa più visibile e più riconoscibile dai tetti milanesi. Non è solo incredibilmente bella, ma veglia su una storia ricchissima.



Questa mini serie di incontri virtuali si propongono di rinnovare il nostro sguardo su alcune delle più belle mete montagne d'Italia. Un ciclo dedicato alla montagna più vicina a Milano, pensato per i milanesi che potranno trarre ispirazione per le loro camminate e per chi è più lontano che potrà scoprire posti nuovi o approfondire la sua conoscenza di grandi artisti.



Una serie di racconti a distanza per sostenere la propria passione o per scoprirne di nuove».



Al primo incontro la comunità di Macugnaga sarà presente con: Martina Lenzi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale. Daniela Valsesia, per il Comitato Comunità Walser e i musei Antica Casa Walser di Borca e il Museo della Montagna e del Contrabbando di Staffa. Maria Cristina Tomola guida escursionistica ambientale.



Ad ogni incontro saranno forniti suggerimenti bibliografici e una o più delle citazioni condivise durante gli incontri.



Il primo appuntamento, gratuito, si terrà martedì 16 marzo, alle 18.30.



Online via Zoom. Durata circa 60 minuti.

Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-il-monte-rosa-il-custode-di-milano-144739715385



Info: prenotazioni@ambarabart.com - https://www.ambarabart.com/gita-fuori-porta

(Macugnaga Foto Roberto Serafin MountCity)