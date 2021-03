''Nel Vco mai sprecato una dose di vaccino” a causa delle assenze delle persone in lista

Nei giorni scorsi il Commissario per l’emergenza per l’emergenza Covid, gen. Francesco Paolo Figliuolo, ha proposto di creare una sorta di lista di “riservisti” da contattare in caso che qualche persona in lista dia disdetta o non si presenti all’appuntamento per la vaccinazione.

Quello delle defezioni è un problema che in molte parti d’Italia ha creato non pochi disagi e che ha condotto ad uno spreco di preziose dosi di vaccino.

Abbiamo chiesto ad Asl, quale fosse la situazione all’Asl Vco: “Noi non abbiamo mai sprecato una goccia di vaccino, sia Pfizer, sia Moderna che AstraZeneca. Quando è successo che qualche persona prenotata non si presentasse, abbiamo sempre usato il sistema dell’over booking, ossia abbiamo anticipato la seduta vaccinale di chi era prenotato al giorno a seguire, sempre mantenendo l’impostazione di vaccinare i componenti delle categorie individuate come prioritarie per le vaccinazioni”.

“Sinora non abbiamo mai avuto problemi – presegue l'Asl Vco – e ad oggi siamo convinti che non avremo, poiché questo sistema ha sempre funzionato; tant’è che ci sono persone che sono state anticipate sia nella prima fase, che ha coinvolto il personale dell’Azienda Sanitaria, più facile da gestire, ma anche nelle fasi successive con gli over ottanta, personale della scuola e forze dell’ordine".

“Fortunatamente – continuano dall'Azienda Sanitaria - non abbiamo una percentuale di assenze molto alte, abbiamo anche in questo territorio delle persone che per ragioni loro ci avvisano che non possono essere presenti e quindi, con la comunicazione il giorno prima, siamo in grado di convocare altre persone per completare il numero necessario. Ricordo che per Pfizer è un multiplo di sei, per Moderna un multiplo di dieci”.

L’invito di Asl è chiaro: per continuare sulla via virtuosa intrapresa contro gli sprechi è necessario avvisare, quando è possibile, almeno il giorno prima se non ci si può recare a fare il vaccino.