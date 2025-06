Carenza di medici di base: Vogogna si mobilita per garantire la continuità dell’assistenza

Si torna a parlare del complesso tema della carenza di medici di famiglia sul territorio del Vco. In particolare, a intervenire è il comune di Vogogna, i cui cittadini dal 31 agosto dovranno fare i conti con il pensionamento del dottor Noce, attualmente attivo proprio nel comune. Per questo, l’amministrazione comunale ha richiesto un incontro al distretto sanitario Asl Vco di Omegna alla presenza del sindaco Fausto Dotta e del direttore del distretto dottor Paolo Borgotti.

“Tema centrale dell'incontro – spiegano dal comune - è stata l'attuale situazione dei medici di medicina generale. Come già noto, il dottor Noce concluderà la propria attività sul territorio il 31 agosto 2025. La carenza di medici di base è un problema ben conosciuto a livello nazionale, che incide in modo particolarmente significativo sui piccoli comuni montani, come il nostro”.

“Il dottor Borgotti – si legge ancora nella nota - ha dimostrato grande disponibilità, illustrando il quadro attuale dell'Asl Vco, che rispecchia la più ampia difficoltà regionale nel reperimento di personale medico. Nonostante ciò, i medici attualmente in servizio sul territorio dell'Asl garantiscono una copertura numerica sufficiente per assorbire i pazienti dei medici prossimi al pensionamento, compresi quelli attualmente seguiti dal dottor Noce. Quando sarà il momento, i cittadini potranno scegliere un nuovo medico tra quelli disponibili, recandosi allo sportello preposto presso l'Asl di Domodossola oppure effettuando la procedura online.

Il dottor Noce, nel frattempo, continuerà a garantire la propria attività fino alla data del 31 agosto 2025. L'amministrazione comunale ha espresso al direttore la piena disponibilità a mettere a disposizione spazi comunali già esistenti e idonei, per agevolare l'attività dei futuri medici di base interessati a operare sul nostro territorio. Parallelamente, si stanno valutando possibili interventi a supporto delle fasce più fragili della popolazione, con l'obiettivo di garantire la continuità dell'assistenza sanitaria anche in questa fase di transizione”.