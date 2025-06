La Casa di Comunità di Domodossola diventa realtà: al via i lavori a Villa Rozio-Balassi

Dopo una lunga attesa, la notizia è ora ufficiale: il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel e il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi annunciano che martedì 1° luglio aprirà il cantiere della nuova Casa di Comunità di Domodossola, che sorgerà presso la Villa Rozio-Balassi.

“I lavori – si legge in una nota dell’Asl Vco - sono stati assegnati alla ditta Multi Manutenzione di Cusano Milanino per un importo di 3.800.000 euro finanziati con Pnrr, dureranno dodici mesi e saranno seguiti dal direttore lavori architetto Fabio Dalla Pozza. La nuova Casa di Comunità si estenderà su una superficie di 1.000 mq. I lavori prevedono la demolizione della villa e la costruzione di una nuova struttura di due piani fuori terra, più un piano seminterrato che darà direttamente sull’area dell’ospedale San Biagio”.

Dal 1° luglio l’accesso al SerD (servizio per le dipendenze) potrà avvenire dal cortile dell’ospedale in quanto con l’apertura del cantiere della Casa della Comunità non sarà più possibile accedervi da via Nenni.

Il direttore generale dell’Asl Vco e il sindaco di Domodossola “esprimono soddisfazione per essere riusciti ad attivare il cantiere e di questo ringraziano la ditta appaltatrice, i professionisti e i collaboratori che hanno lavorato in tal senso e chiedono fin d’ora comprensione ai cittadini per gli eventuali disagi che potranno essere registrati durante i lavori. L’azienda sanitaria sta lavorando altresì per aprire gli altri cantieri ad Omegna e Gravellona Toce, finanziati dal Pnrr, per poter rispettare i tempi di esecuzione dei progetti ad oggi previsti”.