Finanziare col Recovery fund il recupero di giardini e parchi pubblici

Finanziare col Recovery fund le proprietà pubbliche della costa piemontese del Lago Maggiore, del Lago d'Orta, e dell’ Ossola. ‘’Parliamo dei parchi di villa storiche che stanno, salvo eccezioni, languendo’’ scrive Italia Nostra che si fa promotrice dell’iniziativa.

In tutto sarebbero 13 proprietà, che insieme occupano una superficie di quasi 40 ettari e che , dice Italia Nostra, ‘’le si vorrebbe veder ritornare a nuova vita, tutte unite in un progetto di recupero straordinario, finalizzandolo ad una loro messa in rete in un nuovo percorso turistico-culturale. Si tratta del patrimonio costituito per lo più da aree, in origine parchi di grandi residenze private, diventati di proprietà pubblica a seguito di vicende diverse: alcune volte oggetto di lasciti testamentari, altre volte acquistate direttamente dagli enti che ora ne sono proprietari: generalmente i Comuni’’.

L'elenco è lungo: Villa Conelli a Belgirate, il parco di Villa la Palazzola a Stresa, il giardino botanico Alpinia di Stresa, Villa Nigra a Miasino, Villa Fedora di Baveno, il giardino di Villa Mussi a Baveno, Villa Cavallini a Lesa, il museo e le serre di Villa Faraggiana a Meina, Villa Giulia e Villa Maioni a Verbania e Villa S. Remigio, a Verbania, Villa Bernocchi a Premeno e Villa Caselli a Masera .