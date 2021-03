Lo scalo Domo 2 è stato acquistato dalla società CargoBeamer

La Società Cargobeamer Italia Srl, è lieta di annunciare che in data 25 Marzo 2021 ha stipulato con Ferrovie dello Stato Spa, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, gli atti di compravendita relativi all’acquisto delle aree presso lo Scalo Ferroviario di Domo2 (Provincia del VCO) in cui intende realizzare il suo primo terminal intermodale in Italia. Cargobeamer Italia srl è una società controllata dal Gruppo Cargobeamer con sede a Lipsia (Germania). Gli atti sono a rogito del Notaio Dott. Manlio Carlo Soldani con Studio a Domodossola.

Cargobeamer connette la Germania e l’Italia con treni intermodali dal 2015

CargoBeamer opera con successo un servizio di trasporto intermodale da Domodossola a Kaldenkirchen (Germania) dal 2015. La frequenza del servizio è in continuo aumento e Cargobeamer attualmente opera otto coppie di treni a settimana nell’ambito del suo servizio attraverso le Alpi. Il servizio, che connette due regioni economicamente solide in Italia e in Germania, è stato ricevuto in modo molto positivo dal mercato. Di conseguenza, Cargobeamer pianifica di realizzare il suo secondo e il suo terzo terminal in queste due località e l’acquisto delle aree a Domodossola (Scalo Ferroviario di Domo2) è un importante traguardo in questo percorso.

“Siamo felici per la firma del contratto di compravendita a Domo2 e vorremmo ringraziare tutti gli enti pubblici per il loro sostegno, ivi inclusa la Regione Piemonte”,” spiega Markus Fischer, Chief Financial Officer di CargoBeamer AG e Direttore Generale di CargoBeamer Italia Srl. “Domodossola è stato un sito importante per lo sviluppo dei nostri servizi, e siamo felici di poter mantenere buone relazioni con I nostri partner e con i nostri clienti. Domodossola sarà un’importante pietra miliare del network intermodale paneuropeo che intendiamo realizzare nei prossimi anni, in aggiunta al nostro primo terminal che è attualmente in costruzione a Calais (Francia)”

A questo comunicato seguirà nelle prossime settimane una conferenza stampa in cui i vertici della Società illustreranno ufficialmente il Progetto Cargobeamer per lo Scalo Ferroviario di Domo2. La Società prevede rilevanti impatti economici ed occupazionali sul territorio e sul cambio modale strada/rotaia, il tutto a favore di uno sviluppo sostenibile e di un’economia Green

Informazioni su CargoBeamer

Il Gruppo CargoBeamer è un fornitore di servizi logistici nel segmento "trasporto combinato strada-rotaia" con sede a Lipsia. La sua tecnologia, composta da carri brevettati, terminali di trasbordo e software logistico, consente l'utilizzo del treno a quasi tutti i semirimorchi standard di qualsiasi tipo, senza ulteriori trasformazioni e rinforzi ai semirimorchi e senza dover accompagnare i conducenti e le motrici. Una prima tratta tra Kaldenkirchen sul confine tedesco-olandese e Domodossola nel nord Italia è operativa dal 2015 e funziona a pieno regime. Finora, più di 70.000 viaggi in camion attraverso la Germania e le Alpi sono stati trasferiti al trasporto ferroviario ecologico. A medio termine, CargoBeamer mira a creare una rete europea di strutture di trasbordo efficienti e innovative presso importanti hub logistici. Ciò significa trasporto ferroviario sostenibile per centinaia di migliaia di semirimorchi all'anno, oltre a minori emissioni di CO2 e una riduzione dell'onere per l'ambiente e la società.