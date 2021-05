Le previsioni meteo per il fine settimana

L’avanzata di una perturbazione dal nord Europa verso l'Arco Alpino, sarà causa di un aumento dell'instabilità atmosferica che sfocerà in rovesci e temporali che, dalle zone pedemontane, si estenderanno alle pianure verso sera. “Le giornate successive – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - vedranno ancora protagonista la perturbazione sul settore adriatico della nostra penisola. Sul Piemonte permarranno condizioni di moderata di instabilità pomeridiana”.

SABATO 29 MAGGIO 2021

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi alpini al pomeriggio per sviluppo di cumuli in avanzata vero le pianure adiacenti verso sera. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio a partire dai rilievi alpini, in avanzata verso le pianure in serata, in particolare su quelle occidentali. Fenomeni deboli o moderati, con picchi localmente più intensi a ridosso della fascia pedemontana occidentale. Zero termico: in graduale calo fino ai 2900-3000 m. Venti: deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli prevalentemente orientali altrove con rinforzi dalla tarda serata a partire dalle pianure orientali

DOMENICA 30 MAGGIO 2021

Nuvolosità: cielo prevalentemente nuvoloso, con addensamenti più consistenti a ridosso dei rilievi alpini al pomeriggio per sviluppo di cumuli in avanzata vero le pianure adiacenti verso sera. Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi dal pomeriggio a partire dai rilievi alpini, in avanzata verso le pianure in serata, in particolare su quelle occidentali. Fenomeni deboli o moderati, con picchi localmente più intensi a ridosso della fascia pedemontana occidentale. Zero termico: in graduale calo fino ai 2900-3000 m. Venti: deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli prevalentemente orientali altrove con rinforzi dalla tarda serata a partire dalle pianure orientali