Nuovo polo vaccinale all'Unione dei Comuni di Domodossola

Sarà operativo da martedì il nuovo polo vaccinale di Domodossola. Nelle scorse settimane l'Asl Vco aveva individuato nella sede dell'Unione dei Comuni dell'Ossola il luogo più adatto per ospitare le equipe di medici e infermiere impegnate nelle somministrazioni dei vaccini.

Dopo la sede dell'Asl di via Scapaccino e dopo gli ambulatori al terzo piano dell'ospedale San Biagio, nell'ex Country pediatrico, ora tocca alla ex Comunità montana di via Romita.

All'inaugurazione saranno presenti il direttore generale ASL Chiara Serpieri, il presidente dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola Bruno Toscani e il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi.