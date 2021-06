Giornata Mondiale dell'Ambiente, oggi l'evento online di sensibilizzazione

La Giornata Mondiale dell’Ambiente è stata proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel 1972, per ricordare l’importanza che l’ambiente riveste nella nostra sopravvivenza e quella del Pianeta Terra.

Quest’anno si celebra il “Ripristino degli ecosistemi”, con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi, cercando di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione. Il 5 giugno lancia, in questo modo, il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle

montagne alle profondità del mare.

In occasione di questa giornata mondiale, la Presidenza svizzera della Convenzione delle Alpi, in collaborazione con il Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, ha lanciato la prima edizione dell'Ora del clima. Nell’ambito di questa iniziativa, i partner di tutti i Paesi alpini organizzano eventi locali a favore del clima nelle Alpi e ARS.UNI.VCO, in qualità di INFO-POINT della Convenzione delle Alpi, si fa interprete di questa iniziativa realizzando un evento online per sensibilizzare su questa importante tematica, in collaborazione con Enti e Istituzioni.

La conferenza on line si svolgerà oggi sabato 5 giugno alle ore 11.30 in diretta streaming al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=VmSMoUkvKPc

Di seguito il programma dell’iniziativa:

SALUTI e INTRODUZIONE

Andrea Cottini - Iinfo Point Convenzione delle Alpi

EDELWEISS: UNA STELLA DI NEVE

Effetti del Cambiamento climatico sulle Alpi

Francesca Brentazzoli – Biologa Ambientale

TAVOLA ROTONDA

con Giorgio Comoli (Comune Verbania), Vittoria Riboni (Aree Protette dell’Ossola), Marzia Ciampittiello (CNR IRSA-Verbania), Filippo Miotto (Comitato RSI3), Stefania Cerutti (UPONTOURISM Università Piemonte Orientale), Raffaele Marini (Presidente della Commissione Centrale per la Tutela dell'Ambiente Montano – CAI).





Per maggiori informazioni potete consultare il sito web del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi al seguente link: https://www.alpconv.org/.../cambiamenti.../ora-del-clima/

Segui l'Ora del Clima su Twitter e Facebook: #ClimateHour #AlpineClimateAction