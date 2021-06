Piloni "scrostati" anche al ponte di Zornasco FOTO

Piloni scrostati che mettono in luce direttamente l'armatura in ferro. Non solo il viadotto di Gagnone: pare proprio non goda di ottima salute - almeno a prima vista - neppure il ponte sul Melezzo Orientale, che collega il Piano di Zornasco a Zornasco. Se infatti durante il transito sullo stesso nulla fa pensare a qualche potenziale "criticità", è osservandolo dal basso che il nostro giudizio rischia di cambiare. Come testimonia il reportage fotografico fatto per Ossolanews da Cristiano Mazzi. Osservando la struttura portante del ponte, dal greto del torrente, qualche riflessione in più...viene a galla.