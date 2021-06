I migliori gadget da regalare in estate

L'estate è iniziata ma le temperature delle ultime settimane ci hanno già fatto sentire un vero clima estivo. In questo periodo è normale sognare le vacanze, tra chi non vede l'ora di andare in spiaggia e chi preferisce un po' di fresco sui monti.

La stagione però non è tutta incentrata sulle vacanze, ci sono anche tutte le opportunità che offrono il clima e le giornate allungate. Possono essere gite fori porta, passeggiate o giri in bici, grigliate in giardino, un gelato in centro e tante altre coseche ci piacciono fare in questo periodo.

Gli spunti legati all'estate però possono riguardare anche molte altre cose. Ad esempio le idee regalo, con proposte tematiche legate proprio al periodo dell'anno.

Le occasioni sono molteplici, con i compleanni che sono sempre presenti e non manca mai qualche altra buona ragione per fare festa. Ci matrimoni, le feste di laurea e tutte quelle occasioni speciali che meritano di essere celebrate.

In tutte queste situazioni è normale preoccuparsi anche di cosa regalare. Perché se fare un regalo non è un obbligo, è una consuetudine a cui pochi vogliono venire meno.

L'unico problema dei regali è quando ci si trova a corto di idee o si è indecisi su cosa regalare. Fortunatamente Internet si rivela molto utile anche in questo, con siti specializzati proprio in idee regalo per tutti e per ogni occasione.

Un esempio è DottorGadget, sito italiano di idee regalo che ha selezionato 5 gadget estivi da regalare.

Bicchiere per granite istantanee

Un ottimo modo per rinfrescarsi quando il caldo è opprimente è gustarsi una granita. Con il Bicchiere per granite istantanee è possibile prepararne una in pochi minuti e senza usare il ghiaccio. Il bicchiere ha una doppia parete refrigerante che è in grado di far ghiacciare l'acqua quasi istantaneamente. Basta versare al suo interno acqua fredda, lo sciroppo e mescolare fino a quando non si ottiene una granita pronta da gustare.

Taglia Anguria

L'anguria, dissetante e dolcissima, è una goduria a cui non possiamo proprio rinunciare. L'unico suo difetto – se così possiamo chiamarlo – sono le dimensioni che può raggiungere. Stazza che rende un po' difficile farla a fette. Se cercate modi alternativi per servirla, magari anche solo per proporla agli ospiti in un modo più originale, c'è questo innovativo Taglia anguria. È un utensile simile a una pinza che può tagliare grossi spicchi di anguria da una sua metà. Un modo pratico e veloce per godersi il frutto più iconico dell'estate e un'ottima idea regalo.

Segna bicchieri Frutti

Quando si hanno ospiti può capitare che ci si dimentichi quale sia il proprio bicchiere. L'usa e getta è ormai superato e con i bicchieri in vetro o non se ne hanno abbastanza per cambiarli di continuo, o è poi una scocciatura averne un mucchio da lavare. Usando i segna bicchieri invece è possibile renderli facilmente riconoscibili e anche più divertenti. Soprattutto se si usano set con i Segna bicchieri Frutta, un set con 8 frutti realizzati in stile da cartone animato molto buffi e simpatici.

Valigetta per BBQ

Una valigetta per professionisti della griglia. È una valigetta in acciaio inox dall'utilizzo inaspettato, difatti aprendola si ottiene una piccola griglia da portare sempre con sé.

La valigetta misura solo 19,05 x 29,85 x 6,35 cm e quando si apre ha la griglia per i cibi e uno scompartimento sottostante per la brace. Può andare bene per delle grigliate per 1 o 2 persone e può essere portata facilmente ovunque, sfoggiando però sempre un aspetto davvero professionale.

Vaso originale

L'estate è anche un periodo in cui molti si cimentano con il giardinaggio. Motivo per cui regalare un vasetto originale e diverso dal solito può essere davvero un'ottima idea.

Se ne possono trovare con tantissime forme e dimensioni, aggiungendo così al fiore o alla pianta un nuovo coprotagonista. Perché il vaso non è più solo un contenitore che ospita una pianta, ma è un vero e proprio elemento di arredo per rendere più stravagante la passione per il giardinaggio.