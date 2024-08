Musica in Quota sale all'alpe Underbech

La sesta tappa del festival Musica in Quota si terrà all’Alpe Underbech, in Valle Formazza, il 4 agosto dalle ore 11.30, con il concerto dei Three Corbies.

Il trio proporrà un viaggio musicale che attraversa diversi generi di matrice folk e tradizionale con brani strumentali dai paesi celtici e ballate tradizionali inglesi e francesi. Partendo da una solida conoscenza di questo repertorio, lo reinterpreteranno fondendo le diverse esperienze maturate singolarmente restituendo così un sound originale, mai scontato e accattivante.

Info e prenotazioni: 3383346853

Il ritrovo è alle ore 8.45 presso il piazzale di Valdo.

Itinerario: Valdo – Sagersboden – Underbech.

Tempo di percorrenza: 2 ore.