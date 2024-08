Prima Categoria: il Piedimulera riceve il Momo, il Carpignano ospita il Gravellona

Domenica 8 settembre alle ore 15 ci sarà il fischio di inizio della stagione 2024/2025 di Prima Categoria, il campionato con il massimo numero di rappresentanti della provincia del VCO.

La prima giornata vede subito il primo incontro tra squadre della nostra provincia, con l’Agrano che ospiterà l’ambiziosa matricola Fondotoce. Sempre a Omegna, il Bagnella riceverà l’altra neopromossa Romagnano.

La Virtus Villa ospiterà invece la Quaronese, con le due compagini che si ritrovano in Prima dopo l’infuocato finale di stagione 2018/19 in Seconda Categoria, quando gli ossolani vinsero il campionato all’ultima giornata proprio nello scontro diretto con i vercellesi.

Esordio casalingo anche per la Varzese, che riceverà il temibile Sizzano, mentre il Vogogna sarà di scena a Borgosesia contro il Valduggia, appena retrocesso dalla Promozione. Trasferta vercellese anche per la rinnovata Cannobiese, impegnata in casa della Serravallese.

I due match-clou della giornata saranno però Carpignano - Gravellona San Pietro, sfida tra due compagini che non nascondono importanti obiettivi di classifica, e Piedimulera - Momo, con i gialloblù subito chiamati a testare le ambizioni di risalita dei novaresi appena retrocessi.

Scorrendo il calendario, saltano all’occhio le numerose sfide tra compagini del Verbano-Cusio-Ossola, presenti in tutte le giornate di campionato.Tra le tante sfide una menzione particolare meritano gli incontri Vogogna - Piedimulera, in programma alla sesta giornata, Virtus Villa - Piedimulera, alla dodicesima, e il derby omegnese Bagnella - Agrano, alla quattrodicesima.