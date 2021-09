Come scegliere la libreria perfetta

Non importa che la si collochi in salotto o nell’angolo smartworking: in tutti i casi, la libreria rappresenta un elemento d’arredo di grande importanza per la casa. Quali sono i consigli da considerare quando ci si trova a sceglierla? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Come scegliere il colore

Non ci sono regole universali quando si parla dei consigli per scegliere al meglio la libreria. Chi vuole osare, può optare per un elemento chiaro nell’ambito di una stanza dai colori scuri.

Come selezionare il materiale

Cosa dire, per esempio, nelle situazioni in cui ci si focalizza sul materiale? In questo caso, si possono aprire dei capitoli lunghissimi. Nei frangenti in cui, per esempio, si ha a che fare con un ambiente arredato in stile industrial, la libreria in metallo è la soluzione perfetta. Entrando nel vivo di questa alternativa, facciamo presente che l’optimum prevede il fatto di orientarsi verso soluzioni caratterizzate dalla presenza di viti in bella vista.

Il legno, soprattutto nelle sue essenze più calde, è invece perfetto per le librerie da collocare in ambienti arredati in stile classico.

Librerie a parete: ecco quando vanno bene

In commercio si possono trovare numerose tipologie di librerie. Una di queste è la libreria a parete. Nel momento in cui si decide di sceglierle, si ha a che fare con l’indubbio vantaggio dell’essenzialità estetica. Inoltre, dal momento che non occupano spazio sul pavimento, si prestano alla perfezione alle situazioni in cui si ha la necessità di pulire in maniera rapida.

Attenzione, però: non sono sempre la soluzione perfetta! Nelle situazioni in cui, per esempio, si hanno tanti libri, è meglio orientarsi verso altre tipologie di librerie. Il motivo è molto semplice ed è legato al fatto che, con un peso eccessivo, la struttura rischierebbe di cedere.

Questo non significa che non sia possibile metterla in primo piano in uno o più ambienti di casa. Bisogna però considerarla come una soluzione più che altro scenografica a cui dedicare solo alcuni dei propri libri.

Come scegliere la libreria per un ambiente piccolo

Sono numerose le persone che, nel momento in cui devono selezionare la libreria, si trovano davanti alla necessità di collocarla in un ambiente di estensione contenuta. Le soluzioni da chiamare in causa sono diverse. Si può, per esempio, focalizzarsi verso librerie angolari.

In alcuni casi, invece, è possibile creare delle nicchie. Questa alternativa si presta alla perfezione alle camere da letto di piccole dimensioni arredate in stile minimal. Per rendere il tutto ancora più attraente, un’idea tanto semplice quanto speciale prevede il fatto di collocare nelle nicchie delle strisce a LED.

Le nicchie come librerie sono fantastiche anche nelle situazioni in cui, per ottimizzare gli spazi in casa, si collocano libri anche nell’ingresso.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare delle soluzioni a cui fare riferimento nel momento in cui si ha la necessità di scegliere una libreria per un ambiente di estensione ridotta! Tra le alternative che si possono chiamare in causa, rientrano le soluzioni modulari. A forma di cubo vuoto, possono essere scelte di diversi colori e sono acquistabili in pochi click online su siti come www.zuccamobili.com

Altri consigli

Non c’è che dire: sono davvero numerose le alternative da prendere in considerazione quando ci si trova davanti alla necessità di scegliere la libreria perfetta per la propria casa! Oltre alle soluzioni appena citate, un’altra degna di nota è la libreria a vetrina. Perfetta nelle situazioni in cui l’elemento è collocato in un ambiente arredato in stile classico o minimal, permette di tenere al sicuro volumi particolarmente preziosi. La libreria con vetrina, inoltre, si presta benissimo ai casi in cui si possiedono dei soprammobili di alto valore e si ha intenzione di metterli in evidenza senza rischiare di romperli.