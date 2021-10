Le previsioni meteo per il fine settimana

L'area depressionaria sull'Europa centro-nord tende a spostarsi verso est, lasciando spazio ad una timida rimonta dell'alta pressione. "La pressione in quota - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - andrà gradualmente ad aumentare, avremo quindi una bella giornata soleggiata con al più qualche debole rovescio pomeridiano sulle Alpi. Domenica e lunedì, l'avvicinamento di un minimo depressionario tra la Francia e la Spagna porterà nuova instabilità sulla regione".

SABATO 26 GIUGNO 2021

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso con formazione di cumuli pomeridiani sui rilievi. Precipitazioni: possibili rovesci pomeridiani sparsi sulle Alpi, di intensità debole o al più localmente moderata. Zero termico: in generale aumento fino a 3700-3800 m a nord e 3900 m a sud nel pomeriggio. Venti: deboli a tutte le quote, dai quadranti occidentali sulle Alpi, variabili altrove con rinforzi da sud su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio.

DOMENICA 27 GIUGNO 2021

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso con addensamenti consistenti già a metà mattinata sulle Alpi, in estensione alle pianure occidentali e settentrionali nel pomeriggio. Precipitazioni: dalla tarda mattinata rovesci e temporali sui rilievi alpini, in possibile estensione alle pianure adiacenti nel pomeriggio, di intensità debole o localmente moderata. Zero termico: in ulteriore aumento fino a 4000-4100 m sulla regione. Venti: deboli a tutte le quote, da sudovest sulle Alpi, in rotazione da sud nel pomeriggio con rinforzi sostenuti in serata, variabili su Appennino e da nordest in pianura in intensificazione nel coso del pomeriggio.