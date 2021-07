Nuove proposte per la gestione sostenibile degli invasi in ambito alpino

"Gestione degli invasi e territori. Da Terres Monviso un nuovo modello di gestione dei bacini nel quadro della transizione ecologica" è stato il tema del tavolo di confronto tecnico organizzato nei giorni scorsi da Uncem con la collaborazione del Parco del Monviso e della Camera di Commercio di Cuneo. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati della ricerca sugli svasi realizzata dalla dottoressa Anna Marino, vincitrice di una borsa di studio affidata dalla Camera di commercio di Cuneo e finanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma Interreg Alcotra 2014-2020, nell’ambito del Progetto singolo n.4083 EcO del Piter Terres Monviso. La borsa è stata erogata in collaborazione con il Parco del Monviso, capofila del progetto EcO, e la Regione Piemonte.

«Il Parco del Monviso continua a supportare con convinzione iniziative di grande importanza per ambiente e territorio - ha precisato in avvio di lavori il Presidente Dario Miretti -. In particolare, molto lavoro viene svolto proprio in riferimento agli ambienti fluviali, oggetto di studio del Centro Alpstream di Ostana che è uno dei progetti più riusciti del nostro Ente, realizzato anche grazie alla collaborazione che si è instaurata con gli amici francesi nell’ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera Alcotra. La nostra volontà è quella di proseguire in questa direzione, migliorando ulteriormente la comunicazione con il territorio».

Realizzato in collaborazione con il Centro Alpstream di Ostana, lo studio è un esempio emblematico di come la ricerca scientifica e il mondo economico possano collaborare e proporre soluzioni per diminuire l’impatto negativo sulla flora e fauna acquatica degli svasi delle dighe. Una tematica particolarmente rilevante per l’Italia, al 3° posto in Europa per produzione di energia idroelettrica e dove si produce il 16% dell’energia con fonti rinnovabili - dato che sale al 28% considerando la totalità dell’energia prodotta - utilizzando l’idroelettrico.

La ricerca è stata organizzata con una prima fase di analisi e mappatura degli invasi nell’area italiana della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso, per dare poi un contributo sulla gestione sostenibile degli stessi. A seguire, è stato effettuato uno studio sul quadro normativo comunitario, statale e regionale, seguito da un catalogo cartografico dei 7 invasi più significativi presenti sul territorio della Riserva. Questo primo lavoro di inquadramento territoriale e normativo ha permesso di arrivare alla formulazione di proposte per la gestione sostenibile degli invasi in ambito alpino e per la formulazione di un piano di monitoraggio biologico necessario alla valutazione degli impatti sulle componenti ecologiche. Ciò è particolarmente interessante in quanto in Piemonte mancano linee guida tecniche regionali in materia di monitoraggio e gestione dei fiumi a valle delle operazioni di svaso, presenti invece in altre regioni italiane.

"Il nostro territorio, ricco di invasi realizzati in epoche differenti, con destinazioni d’uso e impatti ambientali e produttivi diversi, è luogo ideale per costruire un nuovo modello di gestione dei bacini nel quadro di una vera e propria transizione ecologica - afferma il Presidente Mauro Gola - Dalla sinergia con l’Università e il mondo della ricerca possono nascere contaminazioni positive e indicazioni utili per migliorare l’efficienza nella gestione di queste riserve di acqua, sempre più importanti e preziose per lo sviluppo economico e sociale".

Nel corso del pomeriggio sono intervenuti anche la professoressa Francesca Bona dell’Università di Torino, che ha presentato il centro Alpstream e le attività che sta svolgendo sul territorio, sottolineando l’importanza che ha come punto di riferimento per le realtà che intervengono sui fiumi o nei territori limitrofi e il ricercatore Alberto Doretto dell’Università del Piemonte Orientale, che ha relazionato sugli indici di biomonitoraggio proposti dai ricercatori che fanno parte del centro Alpstream per valutare l’accumulo di sedimento negli svasi. Roberto Ronco, direttore dell’Autorità d’ambito Torinese, ha proposto alcune considerazioni sull’importanza delle ricerche svolte dal Centro Alpstream di Ostana e sull’attenzione da rivolgere nei confronti della cosiddetta "guerra dell’acqua" che si tiene ogni giorno sui fiumi, interessati da prelievi idrici di varia natura che mettono sotto pressione i corsi d’acqua, impattando su flora e fauna fluviale. Ronco ha chiarito come si debba cercare di lavorare sui fiumi in una logica sistemica, ponendo attenzione agli indicatori di monitoraggio e alla gestione sostenibile, usando i parametri individuati dalla ricerca sul campo. In quest’ottica - anche secondo il Presidente Uncem Piemonte, Roberto Colombero, la condivisione di saperi diversi e il confronto tra le parti sono un tassello imprescindibile per arrivare ad un corretto uso della risorsa idrica.