Parte la campagna anti-abusivismo di estetiste e acconciatori

Dal 24 giugno è partita la campagna di sensibilizzazione contro l’abusivismo nei settori dell’acconciatura e dell’estetica promossa da CNA e Confartigianato con il patrocinio del MIMIT.

“Affidandosi a operatori non qualificati ci si espone a seri rischi, per la pelle, per le unghie e per il cuoio capelluto” affermano le presidenti nazionali di CNA e Confartigianato Estetiste Perlita Vallasciani e Stefania Baiolini, “Ricevere trattamenti nella propria abitazione o in locali non a norma è illegale e scegliere di rivolgersi a imprese regolari vuol dire sostenere i diritti dei lavoratori, l’economia del Paese e lo sviluppo delle imprese” aggiungono i presidenti nazionali di Confartigianato e CNA Acconciatori Tiziana Chiorboli e Gianni Bassoli.

Si tratta di una piaga in continua crescita nel nostro Paese, con un tasso di irregolarità del 27,6%. Si tratta del valore più alto tra i vari settori e supera di gran lunga il tasso medio nazionale, che si ferma al 14,4%.