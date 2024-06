Ticino, disastro e dispersi in Vallemaggia. Giù un ponte, niente elettricità ed evacuazioni

Disastro e dispersi in Canton Ticino per gli oltre 200 millimetri in 12 ore e i temporali stazionari che hanno devastato il territorio in Alta Vallemaggia. Colpiti con una violenza inaudita dal maltempo anche i confinanti Locarnese e Leventina.



Il ponte di Visletto, in zona Fontana dove si registrano i dispersi, è stato travolto dalle acque, come informa Ticinonews.ch, e i soccorsi sono resi molto difficoltosi proprio dal fatto che la strada cantonale è stata spazzata via. Manca l'elettricità e sono irraggiungibili via terra le valli Bavona, Lavizzara e di Campo, si registrano evacuazioni lungo il fiume Maggia.



«La portata del fiume Maggia a Bignasco ha polverizzato il record dell’alluvione di fine agosto 1992 - comunica Meteo Svizzera - Anche nell’Alto Canton Uri e nell’Alto Vallese i livelli misurati nella disastrosa alluvione dell’agosto 1987 sono stati abbondantemente superati».