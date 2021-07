Le previsioni meteo per il fine settimana

Temperature in risalita nel fine settimana. “Un'onda depressionaria di origine atlantica transiterà sulle Alpi causando instabilità sui settori alpini settentrionali e occidentali. Il successivo allontanamento verso est della depressione favorirà – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un miglioramento del tempo per la giornata di domenica e per la mattinata di lunedì. Un marcato peggioramento potrebbe verificarsi a partire dalla serata di lunedì per l'arrivo di una profonda area di bassa pressione atlantica”.

SABATO 10 LUGLIO 2021

Nuvolosità: prevalentemente soleggiato; sviluppo di addensamenti cumuliformi a ridosso delle vallate alpine settentrionali e occidentali nel pomeriggio, con interessamento delle pianure adiacenti in serata. Precipitazioni: dal pomeriggio deboli o moderati rovesci e temporali sui settori alpini settentrionali e occidentali, con possibile interessamento delle vicine pianure. Zero termico: in aumento fino ai 4000 m a nord e 4200 m a sud a metà giornata; in calo in serata sui 3600 m a nord e 3900 m a sud. Venti: moderati occidentali sulle cime alpine, in rinforzo in tarda serata; deboli localmente moderati meridionali sull'Appennino. In pianura venti calmi al mattino e deboli da nord in serata. Locali condizioni di foehn in Valle Ossola.

DOMENICA 11 LUGLIO 2021

Nuvolosità: cielo generalmente sereno; residui annuvolamenti sul settore nordorientale nelle ore prima dell'alba e locali cumuli sull'arco alpino nel pomeriggio. Precipitazioni: residui fenomeni nelle ore prima dell'alba su Verbano e Novarese; locali piovaschi pomeridiani sui rilievi alpini. Zero termico: in marcato rialzo fino ai 4500-4600 m. Venti: moderati o localmente forti da ovest sulle Alpi. Sull'Appennino debole ventilazione da nord al mattino, in rotazione da sud al pomeriggio. Calma di vento in pianura