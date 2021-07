Preioni: "Al lavoro per riaprire Punto Nscite. Noi preferiamo usare la testa altri la buttano in caciara"

“Come annunciato venerdì, quest’oggi ho incontrato, alla presenza del presidente della commissione competente Alessandro Stecco, l’assessore alla Sanità Luigi Icardi. E’ stata innanzitutto l’occasione per un confronto su alcune sue dichiarazioni che di certo hanno creato scompiglio sul territorio del Vco. L’assessore ha così avuto modo di chiarire il suo pensiero, spiegando che le problematiche del punto nascite di Domodossola non discendono da una volontà politica della Regione, quanto da parametri imposti dal ministero della Salute e che dovranno essere rivisti per tutelare le peculiarità di un territorio a specificità montana, e quindi svantaggiato sul fronte dei collegamenti, com’è quello dell’Ossola. A dimostrazione di questa volontà, domani mattina, 20 luglio, alle 9.30 a Palazzo Lascaris si terrà un altro incontro con l’assessore Icardi, il presidente Stecco, il direttore generale dell’Asl Vco Chiara Serpieri e il direttore sanitario Emanuela Pastorelli per definire i nuovi dettagli del percorso che porterà alla riattivazione del punto nascite. La prova che stiamo continuando a lavorare per il bene dei nostri territori, al netto di polemiche che ormai stanno diventando pretestuose e che di certo non servono ad ottenere alcun risultato. Noi, a differenza di altri, preferiamo usare la testa e non buttarla in caciara”.

Lo dichiara in una nota il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni.