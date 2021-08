Carte carburante: è boom di ricerche online, ma quali sono le migliori del momento?

Ormai prendono sempre più piede i pagamenti elettronici e, per questo motivo, aumenta anche l'utilizzo di carte di credito o prepagate anche dedicate a servizi specifici quali quelli riguardanti il rifornimento di carburante. Una carta dedicata solo a questo risulta un metodo di pagamento non solo agevole ma anche facile da gestire: tutte le spese di questa categoria, quindi, saranno sotto controllo senza margine di errore e le fatture emesse possono essere contabilizzate senza problemi per eventuali sgravi fiscali. Molti professionisti del settore, come gli esperti di carteconiban.it, concordano nel sostenere che al momento la migliore carta carburante per le aziende sia la Soldo Drive.

Soldo Drive: peculiarità e vantaggi

Come molte altre carte del momento, anche questa carta si può trovare e attivare online. Facente parte del circuito Mastercard, la Soldo Drive può essere utilizzata presso tutti i gestori di pompe di benzina a metano, a GPL e persino dai distributori indipendenti (le cosiddette pompe bianche). Tale versatilità è fondamentale quando si debba rifornire mezzi aziendali o privati, specie in viaggio, perché non sarà necessario ricercare brand specifici ma si potrà procedere davvero ovunque. Grazie ad essa, inoltre, le imprese potranno dedurre l'IVA e scaricare i costi senza problemi.

Per ricevere la carta Soldo Drive si paga una cifra di attivazione pari a soli 5 euro, mentre il canone mensile è di 2 euro. Grazie al software dedicato si possono monitorare le spese effettuate dai dipendenti e si blocca facilmente in caso di criticità o necessità del momento. Inoltre non è richiesta la presentazione di alcuna documentazione particolare, se non i dati base della ditta ed è possibile associarla anche a una targa specifica.

DKV e UTA: quello che c’è da sapere su queste carte carburante

Altre carte dedicate al rifornimento di carburante e valide in ogni tipo di pompa di benzina senza limiti di brand, sono la DKV e la UTA. La DKV è valida in tutta la Comunità Europea in circa 100 mila punti di rifornimento ed è perfetta per tutti coloro che, per lavoro, debbano spostarsi anche al di fuori dei confini nazionali. Viene completata da un'app dedicata che consente non solo di individuare la pompa di benzina più vicina nella zona in cui ci si trova, ma anche la più conveniente: ciò, grazie anche al servizio Station Finder, attivabile tramite GPS che mostra una mappa sempre aggiornata e completa dei punti in cui la DKV viene accettata. Oltre a visionare le fatture relative al pieno di benzina, si possono anche stabilire limiti precisi per gestire al meglio la flotta aziendale.

La carta carburante UTA, invece, si riferisce sia alle aziende che ai privati e anch'essa viene accettata sia dai principali brand di compagnie petrolifere che dalle pompe bianche. Viene accettata in Italia da più di 8.500 punti di rifornimento e, oltre all'app dedicata alle fatturazioni e alla tracciatura delle spese effettuate, ha un servizio clienti dedicato sempre pronto a rispondere a dubbi o perplessità.

Le carte monomarca: Esso e Api

Dedicate esclusivamente a brand noti come Api o Esso, le carte monomarca sono scelte soprattutto da coloro i quali decidano di rifornirsi solo presso le compagnie petrolifere di fiducia prescelte. Nonostante tale limitazione, i vantaggi sono comunque molteplici e riguardano promozioni e sconti dedicati ai clienti più affezionati, inclusi programmi per raccogliere punti e ottenere premi da un catalogo.

Naturalmente, in questi casi occorre presentare documentazioni più specifiche, le tempistiche per riceverle potrebbero essere un po' più lunghe e soprattutto bisognerà essere certi di percorrere strade ove sia possibile incontrare pompe di benzina gestite dalla compagnia che si predilige.

Qualunque sia la scelta, alla fine, occorrerà sempre valutare con attenzione le singole necessità, aziendali o personali, nonché quelle relative allo sgravio e allo scarico delle spese per il carburante.