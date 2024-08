A Colloro tutto pronto per la Festa del 'Cantun Clor'

La frazione di Colloro si prepara a ospitare la Festa Estiva che quest’anno promette due giorni ricchi di eventi e divertimento. La manifestazione, inserita nell’Agosto Premosellese organizzato dalla Pro Loco, si svolgerà sabato 3 e domenica 4 agosto sul terrazzo panoramico che si affaccia sulla valle, vicino al Circolo Operario Acli del paese.

Il programma della festa includerà numerosi momenti di allegria e intrattenimento, culminando nella seconda edizione del Palio della Cuccagna, previsto per domenica 4 agosto alle 16. Questo tradizionale evento vedrà i partecipanti cimentarsi nella classica gara di abilità e resistenza, cercando di conquistare la cima del palo insaponato. La giornata si arricchirà con una dimostrazione speciale: i professionisti e i partecipanti del Guinness World Record mostreranno le loro tecniche di salita al palo, offrendo uno spettacolo da non perdere.

Per chi desidera partecipare al Palio della Cuccagna, le iscrizioni sono aperte. È possibile contattare Andrea al 342 5749784 o Danilo al 334 9875439 per ulteriori dettagli e per iscriversi alla gara.