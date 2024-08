Festa montana ai Laghetti di Moino

Ritorna domani l’annuale festa ai Laghetti di Moino, località alpina facilmente raggiungibile dalla Piana di Vigezzo (la funivia sarà in funzione dalle 7.30 alle 18, con prezzo scontato, per l’occasione, in particolare per le famiglie con bambini). Sarà possibile raggiungere i laghetti anche in elicottero da Arvogno (dal piazzale della seggiovia) con voli dalle 7.30 alle 8.30 e rientri alle 16).

Ricco il programma della festa, che è organizzata come di consueto dai comitati tocenesi: alle 10 caffè dul pariulin; 10.45 santa messa al rifugio Greppi a ricordo dei Caduto della montagna , celebrata da don Paolo Montagnini; alle 12 apertura del punto di ristoro con prodotti tipici e servizio bar, infine il pomeriggio che trascorrerà rallegrato dai canti popolari.