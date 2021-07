Pianta sulla strada in via Toce a Villadossola

Tempestivo intervento della macchina comunale ieri sera a Villadossola. Una pianta era caduta alla massicciata delle ferrovia sulla strada ostruendola in parte. Erano le 21 quando qualcuno ha segnalato il problema all'assessore ai lavori pubblici, Massimo Gervasoni. Nonostante l'ora è stata attivata una squadra del comune che è intervenuta poche ore dopo per liberare la via. Infatti si trattava di via Toce, che collega il quartier sud al centro, ma soprattutto della strada percorsa ogni giorno da decine di camion che si recano a caricare allo stabilimento Vinavil.