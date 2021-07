Funghi, i costi del tesserino e le modalità di pagamento

Stabiliti i costi per cercare funghi sono: 5 euro il giornaliero; 10 il settimanale; 30 l’annuale (scadenza 31.12.2021); 60 il biennale (scadenza 31.12.2022); 90 il triennale (scadenza 31.12.2023)

Lo scrive l’Unione Montana valle Ossola sul suo sito nel quale spiega anche che da quest'anno ci sono nuove modalità di pagamento del tesserino funghi per adeguamento al sistema PagoPA.

Il pagamento deve essere effettuato obbligatoriamente mediante il sistema PagoPa, accedendo al portale dell'Unione Montana delle Valli dell’Ossola al link: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=92019590030



A seguito dell'accesso al portale, è necessario cliccare sulla voce: Pagamento spontaneo e poi alla pagina successiva alla voce Proventi vendita tesserino funghu. Compilando quindi i dati richiesti e scegliendo la tariffa di proprio interesse. Al termine della compilazione, è possibile procedere al pagamento nei seguenti modi:

- tramite portale cliccando su PAGA ORA e seguendo la procedura

- stampando il bollettino PagoPA e recandosi in posta/banca o utilizzando gli altri canali di pagamento descritti

La ricevuta di versamento (diversa a seconda del tipo di pagamento effettuato), dovrà essere conservata dall’interessato (anche in formato elettronico) per tutto il periodo di durata della validità del tesserino per la raccolta dei funghi, in modo da poterla esibire, insieme a un documento di identità valido, in caso di controllo.

‘’Ai fini della sua efficacia - spiegano all’Unione - la ricevuta del versamento del contributo dovrà evidenziare nella causale l’anno di validità o la settimana nel caso di permesso settimanale) oppure il giorno nel caso di giornaliero di decorrenza dell’attività: “L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi anno/i - ……settimana da/al…..giorno ….”