Assograniti in campo per salvaguardare la beola del Vco

Alcuni comuni dell’Ossola stanno deliberando a favore del’iniziativa intrapresa dall’Associazione di categoria Assograniti VCO, che si è mossa per tutelare uno dei prodotti più rappresentativi del territorio ossolano. Infatti l’azione tende frenare la decisione di una ditta lombarda che vuole registrare il marchio “Beola”.

L’ultimo comune a deliberare è stato Crevoladossola. Nella delibera si legge che ‘’il termine “beola” viene utilizzato, nella sua accezione propria e corretta, per contraddistinguere una specifica famiglia di rocce metamorfiche diffusa ed estratta in Val d’Ossola, utilizzato, quale termine generico, accompagnato ad altri che ne illustrano le caratteristiche - quali “beola grigia Favalle”, “beola ghiandonata”, “beola bianca”, “beola grigia”, ecc. - dalle imprese del territorio del VCO, in particolare della Val d’Ossola’’.

I motivi di questa iniziativa li spiega Maria Teresa Moro, presidente di Assograniti. ‘’La ditta lombarda ha depositato la domanda all’Ufficio brevetti e marchi per registrare il marchio ‘beola’ il 2 luglio. Assograniti considera il fatto che consideriamo lesivo per le nostre ditte e il nostro territorio. Così abbiamo già attivato un legale per preparare una forte contestazione. Ed abbiamo coinvolto i comuni dove hanno sede le attività estrattive per avere un loro supporto. Sarà nostra premura registrare i marchi di tutti i nostri materiali’’.

Al momento Assograniti ha presentato una diffida all’azienda lombarda chiedendo di ritirare la sua domanda per la registrazione del marchio ‘Beola’. Se volesse procedesse Assograniti provvederà ad una vera opposizione avendo tempo ancora tre mesi per farla.

‘’Sono sempre positiva - dice Moro - e spero che l’azienda, ricevendo una opposizione così rimarcata e supportata dalle nostre amministrazioni comunali, rinunci al proseguimento della sua domanda’’.

Un’azione importante quella di Assograniti, nata proprio per tutelare le aziende locali e la produzione che si fa nel Verbano Cusio Ossola. L’associazione compie proprio quest’anno 20 anni di vita che saranno ricordati con un evento nel mese di settembre.