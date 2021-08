Da martedì 10 agosto gli orari degli sportelli per la scelta e revoca del Medico di Famiglia e per le esenzioni ticket, siti presso la sede territoriale del Distretto VCO in via Scapaccino 47 a Domodossola, saranno nuovamente articolati su tre giorni alla settimana:

martedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

mercoledì dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,45 alle ore 15,45

venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30