Anche nel Vco accessi diretti per le vaccinazioni per over 60, adolescenti (12-19 anni), e personale scolastico

La campagna vaccinale anti SARS-COV-2 sta dimostrando di essere lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l’infezione COVID-19 e le sue complicanze, resta quindi importante vaccinarsi contro il virus SARS-COV-2 per proteggere se stessi e i propri cari, ed anche per ritornare in sicurezza alle condizioni di vita pre-pandemia.

Sono stati istituiti degli accessi diretti (nel limite delle dosi giornalmente disponibili) per gli over 60, gli adolescenti ( 12-19 anni) e il personale della scuola e università, presso i principali hub presenti sul territorio del VCO, Teatro Il Maggiore di Verbania, sede dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola di Domodossola, Dipartimento di Prevenzione di Crusinallo di Omegna, per agevolare ulteriormente coloro che desiderano vaccinarsi ma non hanno effettuato la preadesione sulla piattaforma regionale e non hanno un appuntamento.

Le seguenti categorie possono pertanto presentarsi presso uno dei tre Centri Vaccinali con accesso diretto nei seguenti orari:

da lunedì a domenica dalle ore 8.30 alle ore 15.30

Domenica 15 agosto sarà possibile vaccinarsi presso i Centri Vaccinali Teatro Il Maggiore di Verbania e Dipartimento di Prevenzione di Crusinallo di Omegna.

Sabato 21 e sabato 28 agosto OPEN DAY rivolto a tutti coloro che vogliono vaccinarsi dai 12 anni in su, presso i Centri Vaccinali Teatro Il Maggiore di Verbania e sede dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola di Domodossola dalle ore 8.30 alle ore 15.30.

Con la vaccinazione si può ottenere il Greenpass COVID ( Digital Green Certificate) che permette, nel rispetto delle norme vigenti, maggiore libertà di accesso a strutture e locali pubblici e di movimento sia a livello nazionale che internazionale.