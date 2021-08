Installate a Palagnedra le panchine viola per il car pooling

Chi si trova a passare per la Centovalli potrà imbattersi in alcune panchine viola. Sono la novità che l’Ente Autonomo Centovalli e il Municipio di Palagnedra hanno messo in atto per migliorare la mobilità della valle.

Le panchine viola, accompagnate da un apposito cartello, sono posizionate all’uscita del paese in direzione Locarno e alla diga: sono dedicate a coloro che non potendo spostarsi con altri mezzi necessitino di un passaggio.

L’idea di posizionare queste postazioni di car pooling è nata dai suggerimenti ricevuti dai residenti delle Centovalli e va a completare l’offerta dei trasporti, ora affidata essenzialmente alla Ferrovia Vigezzina, al taxi alpino o, per i più sportivi, al bike sharing.

Nelle intenzioni degli organizzatori, oltre a quello di ridurre i mezzi circolanti migliorando la qualità e la quantità dei trasporti, c’è quello di migliorare la socialità tra i valligiani e tra i frequentatori della valle.

Le panchine di Palagnedra, se otterranno il successo sperato, potrebbero essere l’apripista alla posa di altre non solo lungo la Centovalli ma di tutto il Locarnese.