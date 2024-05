I Cameristi della Scala in concerto a La Fabbrica

Un appuntamento di grande prestigio: i Cameristi della Scala saranno al Teatro La Fabbrica domenica 19 maggio alle ore 21 e porteranno la grande musica classica con un concerto dal titolo "Fantasie dalle Opere di Giuseppe Verdi". Si tratta di un tributo a Giuseppe Verdi grazie ad una selezione di Fantasie realizzate da compositori italiani tra Ottocento e Novecento e ispirate ad alcune delle più celebri opere del compositore.

L'evento è organizzato da Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli con il sostegno di Intesa San Paolo.



“Nell’Ottocento, di là da venire l’era della musica registrata e riprodotta, dei mezzi di comunicazione di massa e di internet, le opere del teatro musicale erano diffuse e conosciute dal pubblico soprattutto grazie a trascrizioni e adattamenti di diverso genere. Erano brani spesso di grande difficoltà esecutiva, che venivano eseguiti nelle case private o nelle sale da concerto da celebri virtuosi, molte volte erano autori essi stessi delle trascrizioni. La quantità e la qualità delle riduzioni giunte fino a noi ci dà il metro della popolarità dei titoli d’opera, e quelle su opere di Verdi superano largamente per numero e importanza degli autori quelle di qualsiasi altro compositore del tempo – specifica Gianluca Scandola, direttore artistico dei Cameristi della Scala – Le trascrizioni che presenteremo il prossimo 19 maggio a Villadossola sono rimaste inedite fino a quando, nel 2011 con il progetto Musica del Risorgimento, non sono state da noi ritrovate in varie biblioteche, revisionate e pubblicate insieme a molte altre musiche dell’epoca di carattere più strettamente risorgimentale.”



L'ingresso sarà, come per tutte le iniziative organizzate dai sodalizi voluti da Paola Angela Ruminelli, gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.