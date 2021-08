Claudio Rapetti Lombardo sarà il candidato sindaco del centro destra?

Sarà Claudio Rapetti Lombardo il candidato sindaco per il centro destra domese? Secondo i ben in formati sarebbe lui l'uomo scelto dai partiti di centro destra come candidato. “So che il mio nome sta circolando, come tanti altri. Nulla è ancora certo. Sono i partiti che devono convergere su un nome. Se sarà il mio mi prenderò del tempo per fare le mie valutazioni” commenta Claudio Rapetti Lombardo.

Da quando Lucio Pizzi ha annunciato la scorsa settimana che non si sarebbe candidato con i partiti di centro destra, molti sono stati i rumors. Da Angelo Tandurella, attuale vice sindaco ed esponente di Fratelli d'Italia, a Marina Oliva, che come nel 2016 era stata presa in considerazione dal suo partito. Ma anche l'ex senatore Valter Zanetta, attualmente tesserato nella Lega, fino ad un ritorno di Carlo Valentini, dimessosi nei mesi scorsi da presidente del consiglio e da consigliere della Lega. E proprio sul nome di Valentini e su una sua lista civica in coalizione con il centro destra sembra si stia discutendo in queste ore. Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Cambiamo con Toti sembra comunque che abbiano trovato nel nome di Claudio Rapetti Lombardo una convergenza importante. I ben informati sostengono che questa sera si prenderà una decisione definitiva in casa Lega. Proprio nel partito di Salvini ci sarebbero alcuni esponenti contrari, tanto che si sono valutati nelle ultime ore anche altri nomi per una corsa eventualmente in solitaria.

Fastto sta che in pole position ad oggi ci sia Rapetti Lombardo, avvocato a Milano, 47 anni ad ottobre, nell'ultimo consiglio comunale di luglio aveva annunciato che non si sarebbe più candidato alle elezioni di ottobre.

Nel 2016 era capolista della civica 'Cattrini sindaco' dove aveva raccolto 143 preferenze che lo avevano portato tra i banchi della minoranza in questi ultimi 5 anni.

Nel 2011 era invece candidato nel Popolo della Libertà a supporto del candidato leghista Riccardo Galvani. In quell'occasione aveva ottenuto 195 preferenze, arrivando quarto nella lista dietro a Pizzi, Tandurella e Franco Falciola, risultando dopo il ballottaggio il primo degli esclusi nei banchi della minoranza.