La Lega fa tappa a Domodossola: sicurezza, immigrazione e canoni idrici al centro del dibattito

Decreto sicurezza, rilascio delle case occupate abusivamente, controllo mirato degli sbarchi dei clandestini e canoni Idrici. Sono stati alcuni dei temi affrontati, lunedì 30 giugno a Domodossola, nel corso di un incontro organizzato dalla Lega presso la sala riunioni dell’hotel Corona. Erano presenti, tra gli altri, il capo gruppo alla Camera Riccardo Molinari, il parlamentare e sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, il sotto segretario alla Regione Piemonte Alberto Preioni, il segretario provinciale del Vco Enrico Montani e quello della sezione domese, Stefano Cassani. E’ stata l’occasione, davanti ad un folto pubblico, per fare il punto della situazione su alcune tematiche calde del dibattito nazionale e locale. Soddisfazione per l’esito della serata è arrivata dall’ex parlamentare Montani, che ha detto: “Ancora una volta la Lega fa sentire la sua presenza nel territorio confrontandosi coi cittadini, portando soluzioni concrete e di buon senso ai problemi che affliggono gli italiani e ascoltando le loro proposte. Fare politica in mezzo alla gente è nel nostro Dna ed è ciò che ci distingue da tutti gli altri”. Dal canto suo, Gusmeroli ha poi ribadito di voler proseguire nel suo impegno “romano” a fianco di tutti i contribuenti che sono in difficoltà economica, consentendo loro – a partire probabilmente già da fine anno – di poter accedere ad una rateazione più agevole. Da Molinari a Cassani è stata, infine, ribadita la coesione in casa Lega e l’impegno a sostenere a tutti i livelli le politiche del partito.