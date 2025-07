Aree interne, Panza (Lega): “La vera svolta sarà la Strategia per la Montagna Italiana”

“La nostra stella polare resta la Strategia per la Montagna Italiana (SMI)”. Con queste parole, il leghista Alessandro Panza, responsabile del dipartimento Montagna per la Lega, ribadisce l’impegno del partito a sostegno delle aree interne e delle comunità montane.

In una nota diffusa il 3 luglio, Panza sottolinea come il lavoro della Lega, storicamente vicino ai territori, stia proseguendo con convinzione, anche grazie all’azione del ministro Roberto Calderoli e dei parlamentari del partito. “Il ddl Montagna – afferma – sta per concludere il suo iter alla Camera, e una volta convertito in legge renderà pienamente operativa la SMI, portando risorse e risposte concrete ai territori di montagna.”

Panza non risparmia critiche all’applicazione del Psnai (Programma nazionale per le strategie delle aree interne), che – pur partendo da un principio condivisibile – “ha assegnato solo una minima parte delle risorse disponibili”. Per l'ex europarlamentare, il problema non è la mancanza di fondi, ma la loro gestione: “I fondi vanno indirizzati verso obiettivi realistici, altrimenti rischiano di rimanere inutilizzati. È proprio su questo punto che si fonda la Strategia per la Montagna Italiana.”

Infine, Panza si dice fiducioso nel nuovo ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Massimo Foti: “Siamo certi che saprà chiarire al meglio i contorni della questione, a differenza di una certa sinistra che preferisce i proclami ai fatti”.