Le offerte di lavoro della settimana in Svizzera

Il Centro per l'Impiego della provincia informa che agenzie di lavoro di Briga (Canton Vallese) cercano: macchinisti e gruisti, uso pala gommata, escavatori, anche se non in possesso dei patentini Suva; manovali, muratori qualificati che abbiano molta esperienza e copritetti, falegnami, idraulici.

Gli utenti interessati alle offerte di lavoro in Svizzera potranno “autocandidarsi” inviando il proprio CV all’indirizzo eures.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it, per ulteriori informazioni consultare il sito www.lavorovco.it