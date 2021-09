Vaccini, l'Unità di crisi prepara una nota esplicativa per medici, infermieri e Asl

Il commissario per l'area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi Covid della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, sta preparando una nota esplicativa, destinata agli ordini delle professioni sanitarie e alle Asl, per chiarire le norme da seguire in caso di medici, infermieri e oss non vaccinati o di quelli che si sono messi in regola dopo la temporanea sospensione.

A spiegarlo è stato lo stesso Rinaudo nel corso di una intervista a Radio Veronica One, nella quale ha definito "completamente errata" la misura adottata dall'Ordine dei medici che, nei giorni scorsi, aveva sospeso 6 medici no vax "dal diritto - era scritto nel provvedimento, valido fino al 31 dicembre - di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Covid".

"L'Ordine - ha aggiunto Rinaudo - non può fare una scelta di questi genere, deve procedere alla sospensione dall'attività professionale a 360 gradi".