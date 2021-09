Vivere in un condominio con altre persone può essere la cosa più divertente del mondo ma anche la cosa più complessa. Nel primo caso avviene che andiamo d'accordo con i nostri vicini di casa e quindi organizziamo tante cose insieme a loro e si crea un clima di convivialità che rende il tempo passato in quel complesso molto più piacevole e rende anche più facile organizzarsi in tutti quelli che sono i doveri e gli obblighi relativi appunto al condominio. Ma se non si va d'accordo con i vicini perché non ci si riesce ad accordare e a sincronizzare sulle cose da fare per il condominio tutto diventa un problema specialmente quando dobbiamo affrontare delle cose importanti come la manutenzione delle aree verdi condominiali. Teniamo presente che un’area verde condominiale è comunque un bene comune e questo significa che ogni condomino lo può utilizzare ma allo stesso tempo vuol dire che tutti avranno l'obbligo di partecipare a tutte le spese che sono relative alla cura e al mantenimento di questa area. Quindi in generale ogni singola spesa relativa al mantenimento del giardino comune deve essere divisa in ugual misura per tutte le famiglie di quel condominio tranne i casi in cui queste aree verdi condominiali sono concesse in un godimento è uso da parte del proprietario piano terra. Se vogliamo sapere le spese di manutenzione delle aree verdi condominiali non possiamo dirlo in maniera precisa perché ci pensa la ditta a cui ci si affida. ma ma in ogni caso bisognerà mettersi accordo tra i condomini e decidere quando procedere alla manutenzione delle aree verdi condominiali e soprattutto decidere chi chiamare e quanto spendere in maniera approssimativa.

Aree verdi condominiali, ci sono stati precauzioni per il covid?

La risposta è assolutamente sì perché l'anno scorso nel pieno della quarantena si sono prese delle precauzioni in merito, in quanto si è capito che l'uso del giardino che è in comune dovrà essere regolato per evitare assembramenti quindi non erano consentiti gioco di squadra, unioni spontanee o attività di giardinaggio collettivo e questo purtroppo perché essendoci ancora paura per il contagio non era non erano feste in quelle che sono le aree verdi condominiali quindi il giardino comune. e quindi le persone che vivevano in quel condominio potevano usufruire di quelle aree verdi condominiali ma solo attraverso un accordo Sui turni da fare e quindi utilizzando mascherine e rispettando la sicurezza degli altri condomini . La stessa cosa vale anche per la manutenzione delle aree verdi perché ogni impresa dovrà impegnarsi ad adottare dei protocolli e processi aziendali per accontentare appunto il contagio. Quindi era stato limitato l'utilizzo di effettori meccanici perché l'obiettivo era ridurre il sollevamento della polvere. Un'impresa che si occupa della manutenzioni di aree verdi condominiali doveva assicurarsi che ci fossero distante di almeno un metro e il personale doveva lavarsi le mani spesso e mantenere anche la distanza dai condomini di evitare di stringersi la mano ma in ogni caso le aree verdi condominiali continueranno a essere una cosa sempre importante