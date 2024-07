Pallanzeno in festa con la mostra di pittura e un torneo dedicato a don Luigi

Buona riuscita per la mostra di pittura organizzata dal gruppo Amici del colore in occasione della festa patronale di Pallanzeno. Molti i quadri esposti in occasione della festa che ha visto diversi momenti di attrazione. Festa che tra l’altro non poteva dimenticarsi di don Luigi Tramonti, lo storico parroco del paese di recente scomparso. E così è stato! Verace appassionato di calcio per il calcio, don Luigi è stato ricordato da gli organizzatori con un torneo riservato ai rioni per ricordare don Luigi.