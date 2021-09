Ecco‌ ‌i‌ ‌10‌ ‌migliori‌ ‌motivi‌ ‌per‌ ‌preferire‌ ‌la‌ ‌firma‌ ‌elettronica‌ ‌PDF‌ ‌alla‌ ‌firma‌ ‌ autografa‌

Non c'è più dubbio che dotarsi di software cloud di Firma elettronica PDF sia diventato indispensabile per le PMI Italiane e aziende. Un punto di riferimento di modernità, efficienza, semplicità quotidiana. Chiunque utilizzi la firma elettronica probabilmente ha sperimentato tutto questo e può confermare quanto le sue pratiche burocratiche siano diventati più semplici da svolgere.

Abbiamo raccolto dieci dei migliori vantaggi delle firme elettroniche rispetto alle firme autografe ordinarie.

Risparmia tempo

Passando da una firma normale a una firma digitale, puoi risparmiare tempo prezioso. Non avrai più bisogno di organizzare riunioni, viaggiare, trovarti intasato nel traffico quando è necessaria solo una firma di un documento. Inoltre, con la firma elettronica, le tue attività si velocizzano e non si fermano solo perché devi aspettare la firma di qualcuno.

Migliore sicurezza

La firma digitale convalidata e certificata è apposta in modo che ogni modifica sia visibile. Ciò significa che è molto più difficile falsificare documenti firmati con una firma elettronica. Inoltre, nessuno potrà copiare o riscrivere la tua firma elettronica. Applicazioni come quella di Yousign consente inoltre di memorizzare l'indirizzo IP e l'ora esatta della firma del preventivo o del contratto, oltre che identificare in modo univoco i firmatari.

Riduzione dei costi

L'utilizzo di una firma elettronica consente di risparmiare i costi di stampa, viaggio, invio di documenti per posta o corriere, nonché il lavoro necessario per preparare i documenti, occuparsi della stampa, della scansione, dell'invio, ecc. Se elabori molti documenti, la differenza è significativa e la vedrai immediatamente.

Risparmia carta

Poiché i documenti sono in formato digitale, non è necessario stamparli. Risparmierai anche la carta utilizzata per le buste. Rimuovere i fogli aiuta anche a salvare gli alberi e l’ambiente. Sapevi che ogni anno vengono abbattuti circa 15 miliardi di alberi e solo 5 miliardi vengono ripiantati? Bene, se tutti iniziassimo a usare meno carta, ci sarebbero meno alberi abbattuti.

Mobilità

Con la firma elettronica puoi firmare documenti in movimento. Anche quando sei in viaggio d'affari o in vacanza, puoi firmare documenti ovunque tu sia. I tuoi colleghi o partner non dovranno aspettare il tuo ritorno e tu non dovrai annullare le tue attività solo per firmare un documento.

Risparmio di spazio

Se smetti di usare documenti cartacei, pensa a quanto spazio puoi risparmiare per gli archivi stampati. Non avrai più bisogno di conservare tutti i documenti nel tuo ufficio, potrai liberarti di queste scatole. Puoi usare tutto quello spazio per cose migliori e non devi mai perdere molto tempo a cercare i documenti giusti, se necessario.

Niente più perdite di documenti

Se firmi documenti con la firma digitale, puoi essere certo che non andranno persi in questi archivi. Avrai tutti i tuoi documenti sul tuo computer e nel cloud in modo che sia più facile cercarli e trovarli. Ti verrà inoltre assicurato che la tua firma è ancora sul documento e che non dimenticherai di farlo firmare.

Modernità e agilità

Oggi, la tecnologia è tutto ciò che è più importante, ed è per questo che la padronanza della tecnologia è fondamentalmente un criterio di base. Poiché la tecnologia ci semplifica la vita, è naturale che sempre più persone passino dalla vecchia scuola alla moderna nell'uso delle attività quotidiane. E di solito quando si confrontano i pro e i contro di metodi diversi, diventa chiaro che vale la pena essere moderni e tecnologicamente aperti.

Uso universale

Un altro grande vantaggio della firma elettronica pdf è che essa potrà essere utilizzate non solo per firmare contratti, ma anche altri tipi di documentazione ad uso interno..

Più pratico

Tutti gli aspetti sopra menzionati possono essere riassunti in quest'ultimo punto. Con la firma elettronica pdf, puoi eseguire varie automazioni di vendita, incluso firmare documenti quando e dove vuoi. Non sei più dipendente da un luogo, tempo o altre circostanze.

Oggi, quando tutti siamo di fretta, non abbiamo tempo a sufficienza e siamo abituati alla semplicità, la comodità è così importante da meritare un numero in questa lista.