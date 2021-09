Più tasse per i ricchi? La Svizzera dice No. Il referendum di domenica 26 settembre – oltre a quello sui matrimoni gay - chiedeva di aumentare le tasse sui redditi delle persone più ricche. Ma la proposta è stata bocciata dalle urne.

L’idea, avanzata dai Giovani Socialisti, era di aumentare le imposte per le persone più ricche per sgravare la classe media e le fasce meno fortunate della popolazione. Ma è stata bocciata da quasi due votanti su tre (64,9%) e da tutti i Cantoni.

Il Canton Vallese l’ha bocciata col 71 per cento dei No, mentre il Ticino con il 66 per cento.