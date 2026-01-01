Dramma a Crans Montana, esplosione in un bar: vittime e feriti nella notte di Capodanno

Una violenta esplosione seguita da un incendio ha sconvolto nella nottela rinomata località sciistica di Crans Montana, in Svizzera. Il dramma si è consumato all’interno del bar “Le Constellation”, uno dei locali più noti della stazione alpina, dove – secondo le prime informazioni – si registrano diverse vittime e numerosi feriti. Il bilancio ufficiale non è ancora stato reso noto.

L’allarme è scattato intorno all’1.30, quando una o più deflagrazioni hanno provocato un incendio all’interno del locale, che può accogliere fino a 400 persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, ambulanze e forze di polizia, mentre sono stati mobilitati anche gli elicotteri di Air-Glaciers per il trasporto dei feriti e il supporto alle operazioni di soccorso.

Le autorità svizzere hanno avviato un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione, che al momento restano sconosciute. La polizia ha confermato la presenza di “diversi morti e diversi feriti” e ha attivato una linea di assistenza per i familiari, annunciando una conferenza stampa per fornire aggiornamenti ufficiali alle 10 di questa mattina.

Crans-Montana è da sempre una meta molto frequentata anche da italiani. Sono infatti numerosissime le persone anche del Verbano Cusio Ossola che scelgono la località vallesana per trascorrere le vacanze invernali, per sciare, per soggiorni durante le festività o perché proprietarie di seconde case.

Non solo turismo: molti residenti del Vco vivono e lavorano stabilmente a Crans Montana, impiegati nel settore alberghiero, nella ristorazione e nei servizi legati al turismo.