La Svizzera rafforza i controlli al confine

Più controlli al confine con l’Italia. Il Governo elvetico ha deciso d'incrementare i controlli ai confini a sud della Svizzera.

Lo riporta la Tv Svizzera. ‘’Controlli alle frontiere per respingere sistematicamente le persone senza un permesso di dimora valido che non presentano una domanda di asilo e di contenere la criminalità transfrontaliera’’ si legge nell’articolo.

Il Governo elvetico ha deciso venerdì d'incrementare i controlli ai confini a sud della Svizzera senza, inizialmente, incrementare l'organico delle Guardie di confine.

‘’Le misure proposte – si legge - verranno applicate, in una prima fase, nel quadro delle risorse disponibili dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc) e del dispositivo doganale esistente’’. In pratica pe rora non saranno rinforzati gli organici di confine. Anche se l’Udsc potrà impiegare circa 300 collaboratori supplementari per il controllo delle persone.

Per respingere sistematicamente le persone senza un permesso di dimora valido che non presentano domanda di asilo e contenere la criminalità transfrontaliera, l’Udsc si coordinerà con i Cantoni e i corpi di polizia.