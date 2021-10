Asl Vco, venerdì 8 ottobre Giornata per la salute mentale

Il Servizio di Salute Mentale Territoriale dell’ASL VCO parteciperà, come gli anni scorsi, all'(H)Open weekend indetto dalla Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna e di Genere, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale.

Venerdì 8 ottobre i Centri di Salute Mentale di Domodossola, di Omegna e di Verbania saranno aperti dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00 ai cittadini interessati a conoscere le modalità di accesso ed i servizi offerti. I tre Centri di Salute Mentale hanno proseguito la loro attività durante tutto il periodo della pandemia, rispondendo alle varie forme di disagio psichico evocate e sovente aggravate dalla drammatica situazione.

Inoltre venerdì 8 ottobre, alle ore 15, gli Operatori del Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare di Omegna parteciperanno all'iniziativa organizzata dall'Associazione Volontari per Ammalati Psichici AVAP e intitolata “Io non scotto”. La Dottoressa Mara Suraci, Psichiatra, e la Dottoressa Elena Vezzù, Psicologa, parleranno dello stigma, che colpisce sia chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare sia i familiari, e delle strategie per affrontare assieme questi disturbi così frequenti e fonte di grande sofferenza.

La Direzione Generale ringrazia Il Dott. Roberto Bezzi, Direttore SOC Servizio Salute Mentale Territoriale dell’ASL VCO e tutti gli Operatori coinvolti nella realizzazione dell’Evento.





Centro Salute Mentale di Domodossola, via Spezia, 5

Centro Salute Mentale di Omegna, via Manzoni, 31

Centro Salute Mentale di Verbania, via Fiume, 18