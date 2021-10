E' ufficiale, Arturo Lincio decade dalla presidenza della Provincia

Arturo Lincio non è più presidente della Provincia. Stando ad una nota inviata dal Segretario Provinciale Giuseppe Testa alla Prefettura del Vco, Arturo Lincio è da considerarsi decaduto.

La nota, inviata al Prefetto questa mattina recita testualmente: “Richiamata la legge 56 del 2014..........Dato atto che il Presidente della Provincia del Vco, dott. Arturo Lincio, non ha vinto le elezioni tenutesi in data 3 e 4 ottobre 2021 presso il Comune di Trasquera, del quale era sindaco sin dal 2016; chiarito al di la di ogni possibile dubbio giuridico che le deroghe di cui alla Legge n.21 del 26.2.2021 non sono applicabili alla fattispecie del dott. Arturo Lincio, in quanto la scadenza del suo mandato risaliva al 31.10.2022 SI COMUNICA FORMALMENTE che il dott. Arturo Lincio, ai sensi del succitato articolo 1 comma 65, della Legge n.56/2014 deve considerarsi decaduto”.