''Se Domodossola vuole l'ospedale Pizzi risponda alla lettera di Icardi''

‘’Domodossola vuole l’ospedale? Il sindaco Pizzi deve rispondere alla lettera con cui l’assessore alla sanità Icardi gli chiedeva garanzie sul terreno sul quale dovrebbe essere costruito’’.

Così dice Alberto Preioni quando gli ricordiamo che il sindaco di Domodossola ha ribadito che la Regine deve mantenere la promessa di un nuovo ospedale alle porte della città. Il capogruppo della Lega in Regione, mercoledì in valle Vigezzo per la presentazione delle colonnine di ricarica elettrica rapida, non si sottrae alla domande sulla sanità.

Cita la lettera – scritta il mese di agosto - con la quale l’assessore regionale alla sanità chiedeva garanzie certe sui terreni che dovranno accogliere la nuova struttura. Per Preioni, il sindaco deve rispondere ''con i dati che ci servono: quando sarà a disposizione il terreno, sui proprietari e sugli espropri, sui vincoli, sul metanodotto, se la Zps si può superare, quando serve per la variante. Sono cose determinanti in materia di tempistica’’.

Ribadisce il capogruppo regionale: ‘’Qui o là non importa. Un ospedale migliore ed attrezzato ci sarà’’ . Spiegando che qui o là significa: o l’ospedale nuovo all’ingresso sud di Domo o il rifacimento del San Biagio.

‘’Basta che il sindaco ci dia notizie certe sui terreni e poi decideremo’’ afferma. Ma aggiunge che occorre ‘’far presto perché altrimenti i soldi dell’Inail, per realizzarlo, potrebbero andare altrove’’.

Una posizione, quella di Preioni, in linea con il presidente Cirio, ma diversa da quella - che abbiamo appena pubblicata - del senatore (pure della Lega), Enrico Montani, Che invece punta sul potenziamento dei due ospedali (Domodossola e Verbania ndr). Insomma, dopo quasi 15-20 anni di discussione sulla sanità resta ancora, nella politica, molta confusione.