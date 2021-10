Il consiglio domese è tornato a riunirsi nella Sala Storica del Municipio FOTO

"Una forte emozione tornare a riunirsi nella Sala Storica di Palazzo di Città". Ha commentato così il neo presidente del consiglio domese, Marco Bossi, la prima seduta del consiglio tornata a riunirsi in Municipio dopo oltre 18 mesi.

"Un'emozione per i nuovi eletti, così come credo valga per chi su questi banchi ha già lavorato in passato. Ma anche un segnale di speranza. Speranza per un graduale ritorno alla normalità, nella consapevolezza di dovere però sempre mantenere alta l'attenzione" ha continuato Bossi.



"Ma il ritorno nella Storica Sala della Resistenza rappresenta per tutti noi un forte richiamo a quei valori che proprio ieri (domenica ndr) abbiamo rievocato con le celebrazioni del 77°anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola.

Valori che sembrano aver impregnato queste mura per ricordarci ad ogni seduta lo spirito con il quale dobbiamo affrontare il nostro percorso.

Rettitudine, rispetto e giustizia sono alla base di quella democrazia che qui ha trovato fertile terreno 77 anni. Con le dovute proporzioni noi dobbiamo essere degni discendenti di quello spirito" ha sottolineato il neo presidente del consiglio.

"Buon lavoro a tutti per questi prossimi 5 anni..." ha concluso Bossi.

Il consiglio ha poi votato i 4 punti tecnici, l'istituzione delle commissioni consultive permanenti, la commissione elettorale comunale, la votazione dei componenti della commissione per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei Giudici popolari e la commissione agricoltura.