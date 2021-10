Europa Piemonte Sviluppo, a Novara e nel Vco i primi due incontri sui fondi europei

Hanno preso il via ieri, con i primi due appuntamenti - uno a Novara, l’altro nel Verbano-Cusio-Ossola - gli incontri rivolti agli enti locali piemontesi sull’utilizzo dei fondi europei nell’ambito del progetto “Europa Piemonte Sviluppo”, finanziato dalla Consulta regionale europea e organizzato dall’Istituto Universitario di Studi Europei (Iuse) in collaborazione con Anci Piemonte. A presentare il progetto è stato il consigliere segretario della Lega Salvini Piemonte Michele Mosca, delegato alla Consulta.

L’iniziativa ha la finalità di supportare le amministrazioni locali nel cogliere le opportunità che saranno messe a disposizione dall’Ue attraverso la nuova programmazione 2021-2027 e le possibilità di finanziamento su progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che attingono al bilancio del Recovery Fund/Next Generation Eu.

"È un piano strutturato di formazione destinato agli enti locali – ha spiegato nel dettaglio il consigliere Mosca durante gli incontri - che proseguirà per 14 mesi su diverse fasi. Il progetto ha l'obiettivo di aumentare le opportunità di accesso ai finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea e creare delle buone pratiche attraverso momenti di incontro e confronto. Credo sia un'ottima occasione anche per i piccoli comuni che, in proprio, non avrebbero né gli strumenti, né il personale specializzato necessari per accedere ai bandi europei".

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti: a Cuneo il 29 ottobre, ad Asti e Alessandria il 3 novembre, a Biella e Vercelli il 5 e a Torino l’8 novembre.